PREFEITURA REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO)

A prefeitura de Foz do Iguaçu realiza uma Audiência Pública no auditório da Fundação Cultural, nº 62, no centro de Foz do Iguaçu, para discutir com a comunidade a apresentação da proposta das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao exercício de 2018.

A LDO define as metas para receitas e despesas, incluindo valores para investimento, custeio e pessoal, preparando o montante para o exercício seguinte. Ela também é importante para tratar critérios e formas de limitação do empenho e equilíbrio entre despesas e receitas, além de elaborar uma estimativa fiscal de regime próprio de arrecadação do município e formas indiretas, como autarquias, Fundação Cultural, entre outras.

A previsão do orçamento da prefeitura para o próximo ano, ainda não finalizado, é de aproximadamente R$ 955 milhões. A Audiência Pública da LDO será uma reunião preliminar. Após essa reunião, deverá ser realizada uma nova Audiência Pública, desta vez na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, para aí sim começar a ser definido a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu