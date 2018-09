PREFEITURA MANTÉM SERVIÇOS ESSENCIAIS DURANTE O FERIADO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Coleta de lixo, limpeza pública, serviços de saúde e segurança serão mantidos normalmente; Repartições públicas reabrem na segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu informa que, em razão do Feriado de 7 de setembro, em comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil, não haverá expediente nas repartições públicas, escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde, conforme o Decreto nº 26.115 que estabelece os feriados e pontos facultativos no município.

Os serviços essenciais como coleta de lixo, limpeza pública, serviços de saúde, segurança e outros que em razão da tipicidade, não admitem paralisação, funcionarão normalmente durante todo o feriado.

As UPAS João Samek, no Jardim das Palmeiras e Dr. Walter Cavalcanti, no Morumbi, seguem o atendimento normal, 24 horas por dia, para urgência e emergência, assim como o SAMU e o Hospital Municipal, que mantém os atendimentos de forma ininterrupta.

O retorno do atendimento administrativo da Prefeitura será na segunda-feira (10) com expediente normal das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Assistência Social

Boa parte dos serviços de proteção social especial da Secretaria de Assistência Social serão mantidos durante o feriado. São eles, o Serviço de Abordagem Social (Seas), o Centro Pop (Centro de atendimento à população em situação de rua), Residência Inclusiva, Casa Abrigo para Mulheres e as duas casas de passagem.

Não haverá atendimento nos 5 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e nos 2 CREAS. O expediente nestes equipamentos será retomado na segunda-feira (10). Os Conselhos Tutelares 1 e 2 atuarão em sistema de escala, 24 horas por dia, através dos telefones: (45) 9 9921-7576 (Conselho 1) e (45) 9 9997-4114 (Conselho 2).

Turismo

Todos os postos de informação ao turista atenderão durante o feriado da Independência. O Posto da Avenida das Cataratas, anexo a Secretaria Municipal de Turismo (SMTU) funcionará das 8h às 20 horas. O Posto de Informação da Rodoviária Internacional atenderá das 7h às 18h; do Terminal de Transporte Urbano (TTU) das 7h30 às 18 horas e no Aeroporto Internacional o atendimento segue das 9h às 20h30.

Telefones Úteis

Para registro de ocorrências 199 Defesa Civil e 153 da Guarda Municipal

UPA João Samek: 2105 8000

UPA Morumbi: 2105-8080

Serviço de Busca Ativa é o 0800-451-1407

SAMU: 192

O decreto com os feriados foi publicado no Diário Oficial no dia 5 de janeiro e pode ser consultado pela população através do site da Prefeitura.

(Com AMN)