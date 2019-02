PREFEITURA MANTEM FUNCIONAMENTO REDUZIDO ATÉ O DIA 1º DE MARÇO

Medida visa manter o equilíbrio financeiro das contas públicas; Serviços de saúde, assistência social e segurança permanecem com o expediente normal

O funcionamento das repartições públicas será mantido em seis horas diárias (8h às 14 horas) até o dia 1º de março. A exceção será para os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, coleta de lixo, turismo e assistência social. Durante o mês de janeiro, a jornada de trabalho também foi de seis horas.

De acordo com o Prefeito, a medida visa manter o equilíbrio econômico e financeiro das contas públicas. “A queda de quase 30% na arrecadação do ICMS e o aumento expressivo no consumo de energia nos levaram a tomar algumas medidas de prevenção, entre elas, o de manter o expediente reduzido, de oito para seis horas diárias”, explica.

Em janeiro de 2018 o município arrecadou R$ 20,6 milhões com o ICMS. No início deste ano, o repasse foi de R$ 14,7 milhões, quase 30% a menos. O município recebe esse imposto através do Índice de Participação dos Municípios, do Governo do Estado.

O aumento no consumo de energia na cidade, praticamente o dobro de toda a região Oeste, é outro fator preocupante. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), Foz do Iguaçu foi à cidade que apresentou o maior consumo de energia neste início de ano – 5,18%, enquanto a média do Paraná foi de 2,4%. As regiões Norte e Noroeste apresentaram crescimento de 2,5%, a Centro-Sul 2,3% e a Região Leste, de 1,9%.

O expediente reduzido vale para secretarias e serviços que não atuam em regime de plantão. Permanecem sem alteração no atendimento as unidades básicas de saúde, UPAS do Morumbi e Jardim das Palmeiras, SAMU, Hospital Municipal, órgãos da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Assistência Social, Segurança Pública e fiscalização de trânsito.

O Decreto nº 26.974 que trata da redução do horário de expediente foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira.

(Com AMN)