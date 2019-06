PREFEITURA LANÇA PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA NESTA SEGUNDA (17)

Lançamento acontecerá às 14 horas, na Fundação Cultural. Programa é direcionado aos mais de 200 servidores que se aposentarão este ano

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal da Administração, Diretoria de Saúde Ocupacional e a Supervisão de Promoção à Saúde do Servidor, lança nesta segunda-feira (17), às 14h, na Fundação Cultural, o Programa de Orientação para Aposentadoria (OPA). A cerimônia vai apresentar o programa aos servidores e contará com a presença de autoridades municipais.

A iniciativa inédita na gestão pública de Foz do Iguaçu é direcionada aos servidores com direito a aposentadoria neste ano. O OPA será composto por quatro encontros que abordarão os temas: Cuidar da saúde, Cuidar das finanças, Desfrutar do tempo livre e Desfrutar da aposentadoria de maneira prazerosa.

Nesta primeira edição, os encontros terão duração de duas horas e acontecerão nos dias 28/06, 12/07, 27/07 e 09/08, sempre das 8h às 10h30, no auditório do Complexo Bordin.

OPA

O objetivo do OPA é orientar, refletir, priorizar, planejar essa fase marcada por importantes impactos na vida de quem se aposenta. “A melhor maneira de nos prepararmos para uma aposentadoria saudável, com qualidade física, mental e financeira, é a partir do planejamento e execução das ações que realizamos hoje”, expressou o supervisor da Diretoria de Saúde Ocupacional, Emerson Oliveira.

As oficinas serão coordenadas por uma equipe formada pelos servidores Luciano da Silva Gomes, Solange de Freitas, Marcia Queiroz, Marcia Regina Maurício, Emerson de Oliveira, Janaina Ferreira de Carvalho, Lucimara Zenatti, Eliane Marques de Oliveira Nobre e Ivonete Maria Varnier Gomes. Eles atuam em diversas secretarias e se disponibilizaram a se capacitar para transformar o OPA em realidade.

“Este programa é mais uma ação da atual gestão em prol da atenção e promoção à saúde dos servidores. A equipe que vai realizar este trabalho está bem capacitada, foi qualificada pelo Drº José Carlos Zanelli, que tem diversas publicações sobre esta temática e é autoridade reconhecida a nível nacional sobre programa de preparação/orientação para aposentadoria”, enfatizou a Diretora de Saúde Ocupacional, Solange de Freitas.

A assistente administrativa Marjane Rosa, é um das servidoras do município que depois de 29 anos no serviço público vai se aposentar em julho deste ano. Ela está muito feliz com a iniciativa. “Neste momento de transição, em que nos colocamos frágeis a essa mudança, é fundamental esse apoio. Deixo aqui registrada minha gratidão a todos pela iniciativa”, expressou.

De acordo com a Diretoria de Saúde Ocupacional, mais de 200 servidores se aposentam neste ano. Os servidores que estiverem interessados em participar dos novos grupos de programa (OPA) devem entrar em contato com Diretoria de Saúde Ocupacional através do email supsaudeservidor@pmfi.pr.gov ou pelo telefone 2105-9704

(Com AMN)