PREFEITURA LANÇA LICITAÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM NA BACIA DO RIO MIMBI

O projeto técnico foi apresentado aos moradores do Jardim São Luiz e Três Pinheiros na noite de ontem. Investimento será de R$ 2,1 milhões

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou um edital de processo licitatório para execução de obras de drenagem na bacia do Rio Mimbi, no bairro Panorama (antigos jardins São Luiz e Três Pinheiros). O investimento será de R$ 2,1 milhões. Na noite de ontem (03), durante uma reunião na Escola Érico Veríssimo, os moradores da região conheceram o projeto técnico e tiraram dúvidas sobre a obra.

“Desde 2017 a prefeitura vem trabalhando em projetos e obras contra alagamentos em Foz do Iguaçu. Com recursos de um empréstimo de R$ 30 milhões da Caixa Econômica Federal, continuaremos a investir para acabar com esses problemas”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Esta é mais uma etapa das ações do Governo Municipal para acabar com os problemas históricos de alagamentos na região. Este primeiro lote de serviços prevê a construção de galerias de concreto celular (aduela) e tubulações circulares de concreto (manilhas) que serão construídas na bacia do Rio Mimbi que está localizado na Rua Edmundo de Barros (extensão de 600 metros).

Em uma segunda etapa deste macroprojeto – que ainda será lançado o edital – as obras contemplarão um novo canal de drenagem, construções de galerias pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do bairro.

Licitação

Com o valor máximo de contratação de R$ 2.118513,23, os envelopes das empresas interessas em executar os serviços serão abertos no 04 de julho de 2019, ás 14:30 na sala de reuniões da Diretoria de Licitações e Contratos. O prazo de execução dos serviços será de 180 dias (seis meses)

Recursos

Com recursos da Caixa Econômica Federal, por meio Finisa, a Prefeitura está fazendo o maior investimento em obras de combate a alagamentos na cidade. Serão utilizados em R$ 30 milhões para obras de drenagem no Parque Imperatriz, Jardim Canadá, São Luiz, Morumbi e Porto Meira (Arroio Ouro Verde).

Além dos moradores do bairro e lideranças comunitárias, a reunião contou com as presenças do vereador Rogério Quadros, o secretário de Obras César Furlan e a diretora-superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita), Elaine Anderle.

(Com AMN)