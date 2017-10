PREFEITURA LANÇA EDITAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está lançando o edital para contratação de serviços de sinalização viária na cidade. Esta é a segunda licitação para sinalização este ano. São R$ 1.600.000,00 que serão destinados para atender escolas municipais e Cmeis, principais cruzamentos onde há índices de acidentes de trânsito e algumas Avenidas de importante ligação centro-bairro.

Os serviços compreendem a pintura de faixa, quente (termoplástica) e frio, instalação de tachões e placas de sinalização. A previsão é iniciar o trabalho na segunda quinzena de novembro.

Inicialmente, o projeto de sinalização vai atender as Avenidas República Argentina, Paraná, General Meira, Andradina, Tarquínio Joslin dos Santos, escolas municipais e Cmeis e os principais cruzamentos. Na Vila Portes, o projeto prevê implantação de um sistema binário, garantindo mais fluidez no trânsito e diminuindo ou evitando conflitos nos cruzamentos.

Para o Diretor de Trânsito e Sistema Viário, Robson Lima Souza, este edital é histórico, pois no início do ano o Município abriu licitação de R$ 800 mil para sinalização e agora o Foztrans está investindo mais de um milhão em tão pouco tempo em um novo edital. “O objetivo é fazer o trabalho de forma contínua e gradativamente reduzir os problemas de sinalização em Foz do Iguaçu”, ressaltou.

Com PMFI