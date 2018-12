PREFEITURA INVESTIRÁ QUASE R$ 900 MIL PARA ACABAR COM ALAGAMENTOS NO JD. EVANGÉLICO

Serviços de drenagens foram licitados na semana passada; Propostas serão apresentadas no dia 25 de janeiro

A Prefeitura Municipal vai investir quase R$ 900 mil em obras de drenagens no Jardim Evangélico, região Norte da cidade. De acordo com o prefeito, o projeto deve acabar com problemas históricos de alagamentos naquela região. A licitação foi lançada na semana passada.

“Essa é mais uma obra solicitada pelos moradores que há muitos anos vem sofrendo com os problemas de alagamentos. No inicio do ano, assumimos o compromisso de realizar projetos para solucionar esse tipo de situação, e na semana passada lançamos a licitação para a contratação de uma empresa especializada em serviços de drenagem”, disse o prefeito.

Localizada em uma área de nascente, o Jardim Evangélico sofre com o acumulo de água em dias de chuva e a formação de lagoas que demoram de dois a três dias para serem absorvidas pelo solo. Para resolver o problema, a equipe técnica da prefeitura elaborou um projeto que inclui a construção uma nova rede de galerias pluviais, com nova dimensão, e que terá a capacidade para atender a demanda real do bairro.

Licitação

Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última quinta-feira (13), a licitação do tipo Concorrência contratará uma empresa para executar os serviços. Os interessados deverão apresentar as propostas no dia 25 de janeiro de 2019, às 09h30min, na Diretoria de Licitações e Contratos. Após a escolha, habilitação e homologação da empresa vencedora, será emitida a Ordem de Serviço (OS) e os serviços deverão concluídos em até 120 dias.

(Com AMN)