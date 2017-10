PREFEITURA INICIA OBRAS DE ESTACIONAMENTO NA VILA A

A Prefeitura de Foz do Iguaçu já iniciou as obras para novas vagas de estacionamento no centro da Vila A. Falta de estacionamento regulamentado na Av. Silvio Américo Sasdelli – principalmente na área de comércio – sempre foi um problema antigo para os moradores e comerciantes da Vila A. Para resolver o impasse, a prefeitura de Foz do Iguaçu através das secretarias de Planejamento e Captação de Recursos; Obras; Meio Ambiente e o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) tem realizado várias reuniões com empresários da região para estudar a melhor forma de resolver a questão.

Após ouvir a comunidade local, no mês de abril o município demarcou vagas de estacionamentos e implantou parquímetros para promover a rotatividade nos estacionamentos.

Nesta semana, a prefeitura iniciou a primeira etapa de construção dos novos estacionamentos utilizando uma parte do canteiro central da pista. O projeto piloto que prevê a implantação de pelo menos 30 vagas – em uma quadra da via – custará aproximadamente R$ 36 mil. A obra está sendo realizada com o apoio de empresários locais. A previsão é de que até o final de outubro as vagas estejam liberadas.

De acordo com secretário de Planejamento e Captação de Recursos, Elsidio Cavalcante, nas próximas etapas as vagas de estacionamento serão ampliadas, se estendendo entre a Av. Silvio Américo Sasdelli com a Av. Garibaldi.

Ainda segundo o secretário, a implantação de novas vagas de estacionamentos na região não implicará em retiradas de árvores e nem na extinção do canteiro central. A prefeitura também está reservando uma parte da via para ser construída uma ciclovia.

