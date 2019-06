PREFEITURA INAUGURA SEDE PRÓPRIA DO CAPS II NESTE SÁBADO (29)

Novo espaço permitirá a ampliação dos atendimentos as pessoas com transtornos mentais

A Prefeitura de Foz do Iguaçu entrega neste sábado (29) o Centro de Atendimento Psicossocial Flávio Dantas de Araújo (Caps II), no Jardim Polo Centro. A cerimônia de inauguração terá início às 10 horas, e contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro e do vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato.

A entrega de uma sede própria para o CAPS II representa um marco no fortalecimento da política de saúde mental do município. O novo espaço substitui o prédio alugado pela prefeitura, na Avenida JK (próximo ao Supermercado Big) onde funcionou o CAPS II por quase dez anos.

“A nova sede representa o compromisso da gestão com a Rede de Proteção Psicossocial que preza pelo acolhimento, a reinserção social e pela dignidade humana”, afirma Chico Brasileiro.

O Caps II possui 2.300 pacientes cadastrados e 750 frequentando o espaço e sendo assistidos pelos serviços da Rede de Proteção Psicossocial. O equipamento é voltado para adultos com transtornos mentais severos e persistentes.

Investimento

A obra foi construída com investimentos dos Governos Federal e Municipal no montante aproximado de R$ 1,2 milhão. Com uma área de aproximadamente 680 metros quadrados, o novo espaço conta com recepção, três consultórios, depósito de medicamentos, uma ala de enfermagem, duas salas de atividades coletivas, espaço de convivência interna (sala de tv), refeitório, copa e cozinha, banheiros masculino e feminino.

Novos servidores

Além da estrutura física, o CAPS II ganhará um reforço nas equipes de atendimento. De acordo com o secretário de saúde Nilton Bobato, a perspectiva é dobrar o número de funcionários com o chamamento dos candidatos aprovados nos últimos concursos. “A ampliação do espaço possibilitará ofertar mais serviços e atender uma demanda maior. Por isso, já está no planejamento o chamamento de novos profissionais para compor a equipe do CAPS”.

Atualmente o serviço conta com uma equipe composta por 15 funcionários, entre médicos, terapeuta ocupacional, profissionais de enfermagem, recepcionistas, serviços gerais, dentre outros.

“Pela primeira vez, teremos uma estrutura própria e totalmente adequada ao público atendido. Com número de salas adequado a quantidade de pacientes, conseguiremos otimizar os serviços e ampliar as atividades terapêuticas oferecidas”, afirmou a coordenadora do Caps II, Cláudia Santos Schwingel. A sede própria também gera uma economia anual de mais de R$ 50 mil, que antes eram utilizados para o pagamento do aluguel do antigo prédio.

Serviço

Inauguração CAPS II

Dia 29 de junho, sábado

Horário: 10 horas

Endereço: Rua Lamartine Babo, 780 – Jardim Polo Centro.

