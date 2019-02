PREFEITURA EXECUTA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL

Equipes da Usina de Asfalto começaram os trabalhos pela Av. Felipe Wandscheer, no trecho de calçamento com a Rua Itaboraí

A Prefeitura de Foz do Iguaçu deu início, no último sábado (23), aos trabalhos de pavimentação asfáltica nas estradas rurais da cidade. Os serviços são executados pela Usina Municipal de Asfalto e começaram pela Avenida Felipe Wandscheer, no trecho de calçamento poliédrico até o cruzamento com a Rua Itaboraí. Ao todo, serão 40 km de estradas pavimentadas, entre as regiões do Arroio Dourado, Aparecidinha e Alto da Boa Vista.

“Nos últimos dias nossas equipes passaram por capacitações para operar os novos maquinários, e no sábado (23), os trabalhos começaram na Av. Felipe Wandscheer. Esse é um trabalho muito importante e resgata a dignidade da nossa população que vive na área rural”, disse o prefeito.

No ano passado, a prefeitura já promoveu uma série melhorias nas estradas rurais. Regiões da Linha Keller e na comunidade de Aparecidinha foram contempladas com serviços de fresagem e reperfilamento asfáltico.

Além de atender um pedido antigo por melhoras nas estradas, a pavimentação possibilita um melhor escoamento da produção agrícola, diminuindo os custos com manutenção dos maquinários, promovendo o turismo rural e melhorando a qualidade de vidas dos moradores. Até 2020, o Município pretende realizar melhorias em 100 km de estradas rurais.

Convênio

Os serviços de pavimentação em cerca de 40 km estradas rurais acontecem através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. Pelo pacto, a Itaipu ficou responsável por adquirir os equipamentos avaliados em cerca de R$ 1,7 milhão, e a Prefeitura é a responsável por fornecer a mão de obra, prover todo o material para a execução dos serviços de pavimentação e manter a manutenção dos maquinários.

Na semana passada, as equipes da Usina Municipal de Asfalto participaram de uma capacitação para operar os equipamentos.

(Com AMN)