PREFEITURA ESTUDA A IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA AVENIDA DAS CATARATAS

A prefeitura vai elaborar um estudo para implantação de uma rotatória na Avenida das Cataratas. O assunto foi discutido pela prefeita Inês Weizemann durante reunião com representantes do Shopping Catuaí Palladium. O projeto será desenvolvido pela secretaria de Obras, em parceria com a secretaria de Planejamento Urbano e Foztrans.

Em razão da circulação de caminhões e o constante tráfego de carros de turismo e de passeio entre a Avenida das Cataratas e o Trevo da Argentina, o acesso aos empreendimentos é mais difícil. A implantação da rotatória vai ordenar o trânsito, facilitando a entrada e saída de quem deseja ir aos estabelecimentos turísticos localizados naquele ponto.

“O estudo para implantação do projeto começa imediatamente, em seguida, será feito um levantamento de custos para a construção. O papel da prefeitura é melhorar o acesso e possibilitar que os empreendimentos turísticos e comerciais da cidade atraiam mais visitantes. São mais empregos e renda gerados aqui. A cidade ganha com isso”, acredita a prefeita.

O superintendente do shopping, Francisco Cartaxo, destaca que a rotatória oferecerá mais segurança aos consumidores. “Com essa mudança a cidade cresce de forma ordenada, evitando desgastes ou riscos para os motoristas que trafegam pela Avenida das Cataratas, além de oferecer a opção de acesso ao shopping para quem vem das Cataratas, do Aeroporto ou da Argentina”, pontua o superintendente.

Faixa de pedestre

Ainda de acordo com o superintendente, um semáforo deve ser instalado junto á faixa de pedestres para garantir maior segurança aos consumidores e funcionários que circulam pelo local.

“O pedestre sofre com a falta de respeito de muitos motoristas ali, o semáforo vai auxiliar na segurança do pedestre. É uma iniciativa do shopping visando evitar possíveis acidentes”, informou Cartaxo.

O empresário Aristides Valduga destaca a instalação do semáforo diminuirá a preocupação dos lojistas. “O motorista precisa se conscientizar sobre a segurança do pedestre, a partir do momento que pisou na faixa ele tem a preferência, isso nem sempre acontece ali. Com o semáforo esperamos que reduzam mais a velocidade evitando acidentes”.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu