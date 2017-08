PREFEITURA ESTREITA RELAÇÕES COM DESPACHANTES ADUANEIROS E TRANSPORTADORAS INTERNACIONAIS DE FOZ

Tornar mais abrangente a relação do Município com outros segmentos da sociedade também faz parte do plano de gestão da nova administração de Foz do Iguaçu. Na manhã desta segunda-feira (28), o Diretor de Gabinete, Kalito Stoeckl, acompanhado de demais representantes do governo municipal, esteve em reunião no Consulado Paraguaio para apresentar demandas da sociedade de Foz que possam ser encaminhadas via Consulado.

No encontro se abriu a discussão sobre a possibilidade do Paraguai formalizar a emissão de uma nota oficial, por meio do próprio Consulado, que venha a regulamentar as diferenças de câmbio existentes entre o praticado pelo câmbio oficial e o praticado pelo Consulado Paraguaio. Essa formalização permitirá uma melhor relação entre os despachantes aduaneiros, as transportadoras internacionais e seus clientes.

Por parte do Consulado Paraguaio já está sendo estudada a realização de uma reunião entre a Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, despachantes aduaneiros, transportadoras internacionais para avançar nesta demanda.

“De certa forma representamos uma parte muito importante da cidade onde temos mais de 300 despachantes aduaneiros e cerca de 80 comissárias de despachos que têm relatado essa dificuldade na relação com seus clientes. E a Prefeitura têm ouvido essas demandas, procurado estreitar as relações com diferentes segmentos da cidade, visando transparência e resolutividade em seu novo modelo de gestão. A desburocratização, outro assunto debatido na visita com o Consulado Paraguaio, ainda permite giro na economia local e atração de novos clientes para Foz”, disse Stoeckl que agradeceu ao Consulado pela recepção e pela demonstração em levar adiante as demandas apresentadas.

Na visita, a conselheira Káthia Bareiro e o cônsul Juan Veron receberam os representantes do governo municipal, entre eles o diretor de gabinete Kalito Stoeckl e o Jihad Abul Ali, Diretor de Assuntos Internacionais.

Com PMFI