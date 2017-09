PREFEITURA E VEREADORES CONVERSAM COM A POPULAÇÃO DOS BAIRROS

O encontro aconteceu na noite desta terça-feira (12) no Jardim Niterói, reunindo também moradores do bairro São Roque e bairros vizinhos com o prefeito Chico Brasileiro e o presidente da Câmara, Rogério Quadros. Ainda estiveram presentes a vereadora Adriana Luiz, o vereador João Miranda, o líder comunitário do bairro Enio Ideli, secretários municipais e diretores.

Cerca de 200 pessoas acompanham a reunião, entre jovens, adultos e idosos que puderam expor as dificuldades vividas no dia a dia por quem mora na região. O Jardim Niterói e o São Roque são localidades bem populosas de Foz do Iguaçu, que compreendem o Jardim Copacabana, Mata Verde e Jardim Satélite. Boa parte dos moradores destes bairros utiliza a Avenida Felipe Wandscheer como ligação ao centro da cidade.

Entre as reivindicações dos moradores, o término da construção do posto de saúde, um Cmei, mais sinalização nas ruas com redutores de velocidade, iluminação e regularização de lotes foram as mais comentadas. O prefeito destacou que em 40 dias a Prefeitura deverá instalar uma academia ao ar livre para contemplar os moradores. Garantiu que o governo municipal tem trabalhado para atender da melhor forma a população de toda cidade, e que vai continuar trabalhando para em 3 anos e meio de gestão entregar uma cidade melhor aos iguaçuenses.

De acordo com o prefeito, após a implantação da Usina de asfalto, a Prefeitura poderá inserir as ruas com maiores danos dos bairros Jardim Niterói e São Roque para que recebam melhorias e manutenção asfáltica.

Para o presidente da Câmara, manter o diálogo com a comunidade é fundamental para o processo de construção de uma cidade melhor. “Estamos em conjunto com a Prefeitura realizando uma série de reuniões nos bairros, justamente para ouvir a população. Essas reivindicações já foram encaminhadas para nós há bastante tempo e estamos agora procurando atender à todos da melhor forma, conversando com os moradores e apresentando à eles as prioridades”, pontuou Rogério Quadros.

Com PMFI