PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REÚNEN-SE PARA DISCUTIR DEMANDAS

Na manhã desta quarta-feira (9) o prefeito Chico Brasileiro esteve reunido com a diretoria da Secretaria Municipal de Educação, na sede da secretaria, para acompanhar de perto as discussões sobre as principais demandas da pasta e ajudar a projetar as soluções de curto, médio e longo prazo que atendam as necessidades e prioridades para a Educação Municipal.

Segundo o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Lima durante a reunião foram repassados ao prefeito os questionamentos e as demandas dos diversos setores, e as necessidades encontradas pelas diretoras no dia a dia, assim como dificuldades no encaminhamento dos fluxos de trabalho e as preocupações administrativas e pedagógicas.

“Terminamos com inúmeros encaminhamentos, proposições e missões específicas para cada diretoria. Algumas destas tarefas serão de iniciativa do próprio prefeito, reforçando compromissos assumidos e defendidos durante toda sua trajetória política. Em breve, teremos novidades a compartilhar que impactarão positivamente no nosso trabalho diário”, disse Fernando Lima.

“O compromisso desta administração é promover uma educação transformadora da realidade social. Nosso trabalho administrativo e pedagógico deve estar pautado na perspectiva de mobilização social que oportunize aos nossos alunos a superação de qualquer condição de vulnerabilidade social. Estamos definindo estratégias de ação que atendam as demandas imediatas, mas que também estabeleçam os alicerces necessários para a continuidade e aperfeiçoamento do trabalho no futuro. Nosso objetivo é oportunizar às nossas crianças o acesso à formação de qualidade e ao pleno usufruto de seus direitos. Temos que pensar na estrutura física e no reaparelhamento das unidades, sem esquecer o investimento na formação dos nossos profissionais. Tudo isto está registrado e foi ampliado na proposta de PPA (Plano Plurianual) que encaminhamos para apreciação da sociedade”, enfatizou o secretário.

Para o prefeito, é importante manter um diálogo com as secretarias para acompanhar o fluxo das atividades desenvolvidas e os projetos que poderão ser realizados. “Temos como prioridade atender bem o cidadão e para isso precisamos entender as carências de cada área, conhecer de perto as vivências para priorizar aquilo que vai de fato poder ser implementado no Município como política pública de desenvolvimento. Por isso, considero que esta reunião é de extrema importância para se levar adiante um bom trabalho em equipe”, definiu Chico Brasileiro.

Com PMFI