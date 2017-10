PREFEITURA E SANEPAR DEFINEM OBRAS DE SANEAMENTO NAS ÁREAS INDUSTRIAIS DE FOZ

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, esteve reunido com o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche em busca da solução para um antigo problema da cidade. Trata-se da instalação da rede de esgoto nas áreas industriais de Foz. Desde que foram criados, há 12 anos, os distritos não possuem infraestrutura adequada de saneamento.

Na reunião foram discutidos detalhes sobre o projeto de instalação da rede de esgoto. A obra deve ser executada simultaneamente com a construção das galerias pluviais, responsabilidade da prefeitura.

“Fizemos uma reunião de trabalho muito produtiva com o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, em Curitiba, para tratar da instalação de rede captadora de esgoto. Distritos criados em 2005 ainda não tinham infraestrutra de saneamento básico. Assumimos o compromisso com os empresários e vereadores que buscaríamos solução para esse problema”, afirma Piolla.

A instalação da rede esgoto também impactará positivamente no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Foz do Iguaçu, uma vez que afeta as principais dimensões deste indicador, sem contar a melhoria das condições ambientais, de trabalho e da qualidade de vida do trabalhador.

“São medidas mais do que necessárias para dotar os distritos industriais mencionados de infraestrutura adequada, o que certamente contribuirá para dinamizar o ambiente de negócios e de atração de novos investimentos privados”, explica o secretário.

Melhorias

Ainda de acordo com Piolla, a prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, vai promover outras obras de melhorias nas áreas.

“O prefeito determinou a destinação prioritária de recursos, no orçamento do próximo ano, para que possamos realizar as obras de infraestrutura que o distrito industrial e empresarial precisa, desde a sua criação, mas que nunca foram executadas”, reforça Piolla.

Outra reivindicação da prefeitura em andamento é para a Copel realizar futuros investimentos na rede de energia elétrica. O objetivo é atender a grande demanda de empresas que irão se instalar na área. Ao todo, 40 empresários demonstraram interesse em iniciar as atividades.

