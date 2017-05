PREFEITURA E ITAIPU ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES SUSTENTÁVEIS NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado todo dia 5 de junho, será celebrado em Foz com uma programação no Hotel Mabu Thermas e Resort, na Avenida das Cataratas, a partir das 18h. O evento será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, da Itaipu Binacional e do Programa Cidades Sustentáveis.

A abertura oficial está prevista para às 19h15, entre 18h e 19h será servido um coquetel de abertura aos participantes. O gerente do Programa A3P, do Ministério do Meio Ambiente fará uma palestra sobre a Agenda Ambiental da Administração Pública.

No decorrer do evento serão realizadas outras palestras, como a do projeto Sustentabilidade da secretária municipal de Meio Ambiente, Ana Biesek. Haverá a assinatura do protocolo de intenções sustentáveis, entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. O Centro de Educação Ambiental (CEAI) de Foz do Iguaçu e Coletivo Educador fazem parte das programações com a apresentação o filme ‘Carta da Terra, um novo olhar.

As intenções das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agenda mundial com 17 objetivos e 169 metas para os países escolhidos pelas Nações Unidas a se comprometerem com estratégias mais sustentáveis serão debatidas nas palestras sobre o Programa Cidades Sustentáveis Agenda Local 2030.

O evento será aberto a comunidade em geral, empresários, moradores, estudantes e ao final haverá distribuição de certificados.

Histórico

O dia 5 de junho foi recomendado pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia para ser comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Brasil, a partir de 1981, através de um decreto federal, foi instituída a Semana Nacional do Meio Ambiente que tem por finalidade apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do País.

“Entretanto não basta apenas plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia, é necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diários. O poder público e a coletividade têm papel fundamental para que programas e ações sejam implementadas e resultados possam ser concretizados”, enfatizou a secretária de Meio Ambiente, Ana Biesek.

Com PMFI