PREFEITURA DIVULGA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO

Recursos podem ser apresentados nesta terça e quarta-feira diretamente pelo site da prefeitura

A classificação preliminar dos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Estagiário da Prefeitura de Foz do Iguaçu foi divulgada na última sexta-feira (10) no Diário Oficial do Município. As listas de classificados e desclassificados estão ordenadas de forma decrescente, conforme a nota do candidato.

Os recursos poderão ser apresentados nesta terça e quarta-feira (14 e 15 de maio), através do site da prefeitura (www.pmfi.pr.gov.br) no link “Processo Seletivo de Estagiário”. Eles serão direcionados a Comissão Especial para o Processo Seletivo, instituída pela Portaria no 66.899/2019.

Em caso de dificuldades no acesso ao LOGIN, o candidato deverá entrar em contato através do telefone 2105-1001 em horário comercial das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo ou interpostos por fac-símile, telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado no Edital.

O resultado da análise dos recursos, a listagem dos estudantes aptos e a homologação da classificação final serão divulgadas no dia 24 de maio no Diário Oficial.

Vagas

As vagas foram ofertadas para estudantes do Ensino Médio Regular, Ensino Médio Técnico, Fundamental Normal /Magistério e Ensino Superior (28 cursos), que estejam matriculados em instituições de ensino de Foz do Iguaçu. A remuneração ofertada (bolsa auxílio) varia de R$ 460,00 a R$ 630,00, de acordo com o nível de escolaridade e a carga horária (4, 5 ou 6 horas por dia), além do auxílio transporte, no valor de R$ 110,00.

(Com Portal da Cidade)