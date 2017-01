PREFEITURA DECRETA MORATÓRIA NAS CONTAS DO MUNICÍPIO

A prefeita Inês Weisemann (PSD) assinou um decreto de moratória nas contas municipais nesta quinta-feira (12). Isso significa que algumas dívidas não serão pagas pelos próximos três meses. O prazo pode ser prorrogado por mais três, ou seja, seis meses no total.

Com o decreto, a Prefeitura de Foz do Iguaçu fica impedida de fazer novas dívidas. A medida foi anunciada tendo em vista a crise econômica pela qual o município passa desde a gestão passada. A assessoria informou que uma equipe especializada ainda está analisando as planilhas.

O setor da Saúde é o mais preocupante. Apesar disso, serviços essenciais desse setor e da Educação não serão afetados, informou a chefe do Executivo. Aquisições continuarão sendo feitas para as duas pastas, bem como os pagamentos aos fornecedores durante esse período.

O decreto de moratória também facilita a situação jurídica da Prefeitura em caso de eventuais ações judiciais exigindo pagamentos de dívidas.

