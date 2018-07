PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU PROMOVO 1ª EDIÇÃO DO FOZ COMUNIDADE NESTE SÁBADO (28-07)

O Governo Municipal promove neste sábado (28), na Praça Central de Três Lagoas, a primeira edição do “Foz ComUnidade”, um projeto idealizado pela Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, que pretende aproximar a Prefeitura das pessoas nas diversas comunidades.

O evento terá início às 9 horas da manhã e seguirá ao longo da tarde com a oferta de diversos serviços, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinas, orientações sobre alimentação saudável e higiene bucal.

Os moradores poderão fazer o agendamento para confecção do RG (serão distribuídas 500 senhas); o cadastro único da Assistência Social; receber informações sobre o parcelamento do IPTU e ITBI, além de acesso ao crédito do Banco do Empreendedor.

A Agência do Trabalhador orientará sobre as vagas de emprego para Foz do Iguaçu; o Protocolo Geral receberá pedidos de serviços e documentos para a Prefeitura; a Ouvidoria receberá elogios, sugestões e reclamações, e o Procon fará orientações aos consumidores. Os moradores poderão, ainda, renovar cadastros junto a Prefeitura, fazer a inscrição para programas habitacionais e dar entrada no pedido de regularização fundiária pelo Fozhabita.

Agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão presentes para orientar as pessoas sobre como cuidar dos quintais e evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, e a Secretaria de Meio Ambiente dará dicas sobre o plantio de árvores e a construção de hortas mandalas.

A Secretaria de Educação fará cadastros de vagas nos CMEIS para 2019. Além das atividades esportivas e dos brinquedos disponíveis na praça, as crianças poderão participar da escolinha de trânsito com o Foztrans.

Também terá um momento onde a comunidade de Três Lagoas poderá conversar diretamente com o prefeito e o secretariado. A reunião com moradores será das 17h às 19 horas.

“Temos o objetivo de aproximar o governo da população, pois entendemos que só com uma gestão participativa podemos avançar em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Todas as Secretarias e órgãos do governo municipal estarão na Praça de Três Lagoas para atender a população”, explica a idealizadora do projeto e secretária Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jerônymo Lima. A idéia, segundo ela, é que o “Foz ComUnidade” percorra uma região da cidade por mês, ofertando boa parte dos serviços da Prefeitura.

CULTURA

O Foz ComUnidade contará com diversas atrações culturais, como as oficinas de contação de histórias e artesanato promovidas pela Fundação Cultural dentro do projeto “Eu, Você e Uma História”. A proposta é que a partir deste sábado, a ação literária também ganhe os bairros e envolva a comunidade em oficinas de contação de histórias, circo, recreação, artesanato, dança, música e teatro. O evento será encerrado às 19 horas com show de artistas locais.

Primeira edição Foz ComUnidade

Data: 28 de Julho, Sábado

Local: Praça Central de Três Lagoas (em frente à Escola João da Costa Viana)

Horário: Das 9h às 19 horas

Mais informações: 3572-0057 ou 3524-2719 (Secretaria de Direitos Humanos)

(Com AMN)