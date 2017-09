PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU LANÇA EDITAL PARA CREDENCIAR ENTIDADES SOCIAIS

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu está com o edital em aberto para o credenciamento de organizações da sociedade civil. As entidades interessadas em firmar parcerias para atuar em convênio com o município desenvolverão atividades voltadas para o acolhimento social, desenvolvimento, ações de prevenção, reabilitação e reinserção social.

Para atender o edital 01/2017 – SMAS, as entidades interessadas devem estar registradas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e apresentar toda a documentação exigida para o convênio.

Os interessados deverão apresentar os documentos de na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica localizada na Av. Jorge Schimmelpfeng, 111, no centro de Foz.

Com PMFI