PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU ABRE CONCURSO COM 109 VAGAS; SALÁRIOS CHEGAM A R$ 15,5 MIL

As inscrições já podem ser feitas a partir de hoje, segunda-feira (10); provas estão previstas para o dia 10 de fevereiro de 2019

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, está com um concurso público aberto com 109 vagas para contratação imediata. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 15,5 mil.

Segundo o edital, as inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta segunda-feira (10) pela internet – no site da organizadora – ou pessoalmente no Colégio Anglo-Americano, na Vila A. O prazo termina no dia 8 de janeiro de 2019.

As provas devem ser aplicadas no dia 10 de fevereiro de 2019.

Confira os cargos com vagas disponíveis:

– Agente administrativo

– Assistente social júnior

– Engenheiro ambiental júnior

– Engenheiro químico júnior

– Engenheiro sanitarista júnior

– Enfermeiro júnior

– Enfermeiro do trabalho júnior

– Farmacêutico júnior

– Fonoaudiólogo júnior

– Geólogo júnior

– Médico do trabalho júnior

– Médico veterinário júnior

– Médico da família

– Procurador do município júnior

– Psicólogo júnior

– Técnico desportivo júnior

– Terapeuta ocupacional

(Com G1)