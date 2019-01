PREFEITURA DE FOZ DECRETA INTERVENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Com a intervenção, fica garantido o funcionamento do sistema de transporte e o direito dos trabalhadores

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu anuncia nesta sexta feira (25) a intervenção, através do decreto 26963/19, no consórcio Sorriso, que possui a concessão para exploração e operação do serviço de transporte coletivo no Município.

O decreto assinado, pelo Prefeito Chico Brasileiro, garante e preserva o pleno funcionamento do sistema de transporte coletivo, sem nenhum risco de paralisação ou greve, fato que poderia prejudicar o cidadão que utiliza cotidianamente o transporte público.

Também está resguardado o direito dos trabalhadores da empresa Viação Gato Branco em receber os seus salários e direitos trabalhistas atrasados, fato que ocorrerá até o final da próxima semana.

A Prefeitura apresentará hoje um interventor que cumprirá integralmente a decisão Judicial, da Justiça do Trabalho, da Juíza Paula Regina Rodrigues Matheus Wandelli, de retenção de todo recurso proveniente do sistema de transporte coletivo seja utilizado 100% para quitar a divida com os trabalhadores da empresa.

A intervenção tem um prazo máximo de 180 dias, a partir da publicação do decreto.

(Com Portal Cidade)