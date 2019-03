PREFEITURA DE FOZ ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 2 a 21 de abril; Bolsa auxílio varia de R$ 460,00 a R$ 630,00

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu processo seletivo para a contratação de estagiários em 28 áreas da Administração Pública Municipal. O edital foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial do Município. Podem participar estudantes de ensino médio, fundamental e técnico que estejam matriculados em instituições de ensino de Foz do Iguaçu.

A remuneração ofertada (bolsa auxílio) varia de R$ 460,00 a R$ 630,00, de acordo com o nível de escolaridade e a carga horária (4, 5 ou 6 horas por dia), além do auxílio transporte, no valor de R$ 110,00. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 2 a 21 de abril somente pela internet, através do site da Prefeitura (http://www.pmfi.pr.gov.br).

Requisitos

O processo seletivo será para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. Os requisitos para participar do certame é ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das atividades do estágio e estar matriculado e frequentando os cursos de Ensino Médio, Técnico Integrado e Subsequentes ao Ensino Médio, Formação de Docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental Normal Modalidade Regular e de Ensino Superior, modalidade presencial ou Educação à Distância (EAD), em instituições ou polos sediados em Foz do Iguaçu. A alocação das vagas, períodos para elaboração do estágio e carga horária ficarão a critério da Administração Municipal.

Critérios

Para a classificação dos candidatos será utilizada a média das notas apresentadas na inscrição, que deverá ser igual ou superior a 50 pontos. A maior idade entre os candidatos e o maior número de períodos cursados serão critérios para desempate.

Cursos

As vagas são para estudantes que estejam frequentando os cursos de: administração (a partir do 2º período), agronomia (a partir do 3º período), biomedicina (a partir do 3º período), ciências da computação (a partir do 2º período), ciências biológicas (a partir do 3º período), ciências contábeis (a partir do 3º período), direito (a partir do 3º período), educação especial/licenciatura (a partir do 2º período), educação física/bacharelado (a partir do 2º período), educação física/licenciatura (a partir do 2º período), engenharia ambiental (a partir do 3º período), farmácia (a partir do 3º período), fonoaudiologia (a partir do 3º período), fisioterapia (a partir do 3º período), jornalismo (a partir do 3º período), letras (licenciatura) (a partir do 2º período), medicina veterinária (a partir do 3º período), mídias digitais/produção multimídia (a partir do 2º período), nutrição (a partir do 3º período), publicidade e propaganda (a partir do 2º período), pedagogia (a partir do 2º período), serviço social (a partir do 3º período), sistema de informação (a partir do 2º período), tecnólogo em gestão pública (a partir do 2º período), terapia ocupacional (a partir do 3º período); Ensino Médio (somente 2º e 3º ano), formação de docentes de educação infantil e ensino fundamental normal modalidade regular (a partir do 2º ano) e ensino médio técnico (integrados e subsequentes – a partir do 2º ano).

