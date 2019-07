PREFEITURA DE FOZ ABRE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO

Inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho no saguão da prefeitura

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu abriu Processo Seletivo de Estagiário para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para atividade remunerada em diversas unidades da Administração Pública Municipal.

Podem participar estudantes com idade mínima de 16 anos (na data de início das atividades) e que estejam cursando o Ensino Médio, Técnico, Magistério ou Ensino Superior em instituições de ensino de Foz do Iguaçu.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho, no saguão da Prefeitura (Praça Getúlio Vargas, 280 – centro) das 8h às 11h e das 14h às 17 horas.

Para o ensino superior, são ofertadas vagas para 24 cursos: Administração; Biomedicina; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Direito; Educação Especial (licenciatura); Educação Física (bacharelado); Educação Física (licenciatura); Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Farmácia; Letras (licenciatura); Mídias Digitais/Produção Multimídia; Publicidade e propaganda; Pedagogia; Serviço Social; Sistema de Informação; Tecnólogo em Gestão Pública; Terapia Ocupacional; Turismo (sem aptidão em inglês); Turismo (com aptidão em inglês); Hotelaria (sem aptidão em inglês) e Hotelaria (com aptidão em inglês).

Para o Ensino Médio podem participar somente estudantes do 1º e 2º ano; Estudantes do 1º ao 3º ano do Magistério (Formação de Docentes de Educação Infantil) e do 1º ao 3º ano de Ensino Médio Técnico.

O valor da Bolsa Auxílio varia de R$ 460 a R$ 740, a depender do nível de escolaridade e da carga horária, que pode ser de quatro, cinco ou seis horas diárias. O estudante também receberá auxilio transporte no valor de R$ 110.

No caso das vagas para Hotelaria e Turismo, com aptidão em Inglês, os estagiários atuarão em regime de escala de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Inscrição

O estudante interessado à vaga de estágio deverá efetuar sua inscrição pessoalmente ou por pessoa responsável (se menor de 18 anos) na Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, na recepção do saguão. O candidato deve estar munido dos documentos pessoais e da instituição de ensino exigidos no Edital, alem da ficha de inscrição preenchida (também disponibilizada no edital). A classificação se dará através das notas apresentadas na inscrição.

Cronograma

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, 10, e seguem até o dia 24 de julho. A classificação preliminar será divulgada no dia 26 de julho, e entre os dias 29 e 30 será o prazo para recursos referentes às inscrições. A classificação final e homologação dos resultados serão divulgados no dia 2 de agosto. As entrevistas para alguns cursos específicos, como hotelaria e turismo ocorrem entre os dias 2 e 3 de agosto.

(Com ClickFoz)