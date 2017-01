PREFEITURA DE CASCAVEL ABRE INSCRIÇÃO PARA VAGAS DE PROFESSOR E ZELADOR

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel abre nesta terça-feira (17) as inscrições para o teste seletivo para a contratação temporária de professor, professor infantil e zelador. O prazo segue até o dia 24 e o cadastro pode ser preenchido no site da Prefeitura de Cascavel ou presencialmente, no andar térreo da prefeitura, onde serão disponibilizados terminais de computador com acesso à internet e pessoal capacitado para a realização das inscrições. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

No total, são 95 vagas para o cargo de professor em educação infantil, com carga horária de 40 horas e salário que varia de R$ 2.041,69 a R$ 2.947,58, outras 239 vagas para professores com formação em pedagogia, com carga horária de 20 horas semanais e salário entre R$ 1.020,83 e R$ 1.793,54. Para os dois cargos a taxa de inscrição é de R$ 20.

Já para zelador são 144 vagas com salário de R$ 937 e taxa de inscrição de R$ 10.

A prova objetiva será realizada no dia 5 de fevereiro, às 8h, na Unipar. O ensalamento será divulgado no dia 4 de fevereiro.

Com G1