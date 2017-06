PREFEITURA CRIA PROJETO DE LEI PARA CONTRATAR MEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu criou um Projeto de Lei que pretende utilizar a mão de obra de Microempreendedores Individuais (MEI) para realizar serviços na manutenção de prédios públicos e salas ocupadas pela prefeitura municipal para o funcionamento de secretarias. Os serviços são os mais diversos, desde jardinagem até pequenos reparos.

O secretário municipal de administração, Ney Patrício, explica que atualmente o serviço é feito apenas por uma empresa terceirizada. Segundo o secretário, o prefeito Chico Brasileiro quer fracionar essa prestação de serviço e dar a oportunidade para que microempreendedores da comunidade trabalhem em parceria com a prefeitura. “O recurso que iria para uma grade empresa terceirizada, sediada em outra cidade, agora ficará em Foz”, explica.

A contratação será através de chamamento público e a ideia da administração é fazer o cadastro por região. “Por exemplo, o lote número um pode ser o Porto Meira, então, todas as escolas e espaços públicos daquela região que precisam de manutenção serão atendidos pelos jardineiros credenciados da região. Dez dias após a execução do serviço ele recebe o pagamento, mediante a emissão de nota”, acrescenta Ney.

O Projeto de Lei já está com a minuta elaborada e foi enviada ao Sindicato de Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) para manifestação. “O sindicato pode se manifestar, pois existe entendemos que por haver contratação de pessoal, deva ter manifestação do Sismufi. Já conversamos com a presidência do sindicato que se mostrou favorável. Foz do Iguaçu é uma cidade de serviços e essa atitude da prefeitura chama os prestadores para uma regulamentação e aquece o mercado das MEIs”, avalia o secretário de administração.

Após a manifestação do sindicato, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Vereadores. “É uma lei autorizativa, que autoriza o município a abrir credenciamento para MEIs para fracionar por lote os serviços da cidade, vai para a Câmara autorizar”, conclui.

Com PMFI