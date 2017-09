PREFEITURA COMEÇA A INSTALAR ALARMES MODERNOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Segurança pública tem sido uma das prioridades do município, nos últimos meses, a atual gestão tem investido de modo continuado para modernizar todo o sistema de segurança na cidade. Nesta semana, a prefeitura iniciou a instalação de alarmes nos espaços públicos, a Escola Municipal Papa João Paulo I, localizada no Jd. Itamarati foi o primeiro local a receber o equipamento.

O novo sistema de alarmes é moderno e conta com um sensor de barreira (equipamento capaz de detectar qualquer movimento que passe no feixe de infravermelho) que pode ser utilizado nas áreas internas ou externas dos espaços públicos. Outra novidade é que o sistema possui três meios de comunicação com a central de monitoramento de alarmes, além de ter baterias extras que permitam o funcionamento do sistema mesmo em caso de falta de energia elétrica.

Nesta primeira fase, em torno de 95 prédios da Secretaria Municipal da Educação (SMED) estarão recebendo o kit de alarmes. A empresa que ganhou a licitação e está implantando os equipamentos, pretende instalar os alarmes em dois locais por semana.

O sistema de alarmes é controlado pela Segurança Patrimonial, em conjunto com a Guarda Municipal. “É um sistema de alarme completo, inclusive, vem com a inovação do sensor de barreira que não tinha antes. Isso é muito importante para inibir a invasões e os furtos dos prédios públicos”, disse o chefe da segurança patrimonial, Francisco Verdur.

Com PMFI