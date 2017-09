PREFEITURA CELEBRA DIA DA ÁRVORE COM PLANTIO E DOAÇÃO DE MUDAS

No Brasil o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro e para celebrar esta data tão especial a prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Secretaria Municipal de Educação (SMED) realizaram o plantio e a doação de mais de 55 mudas de árvores na cidade, na Vila C.

A ação ambiental ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), em dois diferentes pontos da Vila “C”. Em um primeiro momento, alunos do Cmei Bento Vidal realizaram o plantio de mudas – ipê roxo, ipê rosa, oiti e árvores frutíferas – próximo ao campo de futebol da Vila “C” Velha.

Nesta ação de reflorestamento e arborização teve a participação da primeira-dama do município Rosa Jeronymo, secretários e diretores municipais, vereadores, integrantes Rotary Club Grande Lago, representantes da Itaipu Binacional, além da comunidade em geral.

De acordo com a primeira-dama, a conscientização ambiental tem sido uma das marcas desta gestão: “O meio ambiente é fundamental para a qualidade de vida e para a preservação da natureza. Nós temos trabalhado através da Secretaria do Meio Ambiente, para que a cidade possa ficar mais arborizada e mais bonita”, afirmou.

Crianças dos Cmeis e a comunidade também receberam mudas de árvores para serem plantadas em casa. A secretária municipal de meio ambiente, Ana Biesek, ressaltou a importância de despertar nas crianças o desejo de promover ações que visam promover o meio ambiente: “Nas últimas semanas, as crianças do Cmei estudaram sobre o meio ambiente em geral, e hoje elas realizaram o plantio de algumas árvores, e na sequencia, juntamente com o estabelecimento educacional, as crianças estarão cuidando dessas árvores”, disse.

Em um segundo momento, a secretária Ana Biesek, juntamente com o secretário de agricultura, Thiago Kodama, participaram também do plantio de 50 mudas na nascente do Córrego Brasília.

Na ocasião representantes da Itaipu e PTI, estudantes das redes estadual e municipal de ensino, integrantes do Projeto Meninos do Lago, escoteiros do grupo Pedra que Canta, militares da Força Verde, guardas municipais, além de membros da comunidade participaram da atividade.

Com PMFI