PREFEITURA ANTECIPOU SALÁRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Antecipações de 13º e salários de dezembro injetaram mais de R$ 32 milhções na economia local

Como reflexo da gestão financeira eficiente, o Governo Municipal antecipou nesta sexta-feira (21), os salários referentes a dezembro dos mais de 6.500 servidores. A medida injeta mais de R$ 17,5 milhões na economia da cidade. Na semana passada, a prefeitura também antecipou em parcela única, o 13º salário dos trabalhadores. Somados, os valores ultrapassam mais de R$ 32 milhões.

“A antecipação do 13º salario na semana passada e o pagamento dos salarios nesta sexta-feira representam a gestão responsável e eficiente dos recursos públicos. Enquanto muitos municípios estão com dificuldades em suas contas, nós estamos adiantando os pagamentos dos servidores e pagando em dia nossos fornecedores” declarou o prefeito Chico Brasileiro.

“As contas públicas do Municípios estão equilibradas. Essa eficiência se deve a responsabilidade ética e fiscal do prefeito Chico Brasileiro na condução da máquina pública. Além das ações no setor público, a boa gestão de recursos tem refletido no setor privado, já que vários investidores estão acreditando na cidade e aplicando volumosos recursos”, lembrou o secretário da Fazenda, Ney Patrício da Costa.

13º SALÁRIOS

Previsto inicialmente para o dia 20 de dezembro, o governo municipal antecipou no dia 14 o pagamento do 13º salário por haver viabilidade econômica. A medida injetou um montante superior a R$ 15 milhões na economia.

De acordo com uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), diferente de outras 2.138 cidades brasileiras, Foz do Iguaçu pagou a gratificação natalina em parcela única. No cenário nacional, ao comparar os resultados deste ano com a pesquisa de 2017, a CNM indica aumento nos atrasos do pagamento da parcela única do 13º salário em relação a 2017. Sobre o atraso do pagamento da primeira parcela, a entidade indica aumento em relação ao ano anterior, quando a proporção dos Municípios que declararam o atraso passou de 1,9% para 2,7%.

(Com AMN)