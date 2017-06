PREFEITURA ALERTA PARA GOLPES NA INTERNET

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu alerta para golpes na internet. Anúncios falsos de concursos públicos e de processos seletivos estão sendo compartilhados nas redes sociais. Páginas falsas com símbolos oficiais da Prefeitura foram criadas para confundir a população. Procuradoria Geral do Município foi acionada para as providências legais.

Na manhã desta quarta-feira (21) um casal que mora no bairro Jardim Universitário procurou a Comunicação Social da Prefeitura para saber sobre um concurso público compartilhado na internet. O anúncio falso mostra 133 mil compartilhamentos, chamando para contratação urgente, com salários a partir de R$ 1.900,00.

“Quando vi o anúncio me interessei na hora, pois não dá para ficar sem emprego. Procuramos vir logo cedo aqui na Prefeitura para saber mais sobre o concurso. Moramos lá no Jardim Universitário e viemos aqui achando que era verdadeira a informação”, conta Gislaine Oliveira.

Segundo ela, vizinhos e outros moradores do bairro também compartilharam o anúncio considerando verdadeiro o link da internet. “Uma pena acontecer isso. A gente se preocupa em procurar um trabalho em meio à tanta crise e quando vê um aviso de concurso urgente pensamos em tentar, como muita gente faz. Por isso, hoje mesmo procurei a Prefeitura porque achei que pudesse me inscrever”, acrescenta Gislaine.

Para evitar contratempos, antes de confiar na informação das redes sociais ou de compartilhar anúncios é importante verificar os endereços oficiais da Prefeitura de Foz do Iguaçu:

Site: www.pmfi.pr.gov.br

Facebook: Prefeitura de Foz do Iguaçu / @prefeituradefozoficial

Flickr: www.flickr.com/photos/amnfoz

Telefones Comunicação Social: (45) 3521.1329/ 1322/ 1324

Com PMFI