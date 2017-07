PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS NOVOS CMEIS

A licitação que prevê a contratação da empresa para a construção de três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em Foz do Iguaçu já está aberta. As empresas interessadas em participar, podem retirar o edital na diretoria de compras mediante ao fornecimento da razão social e CNPJ, a escolha da empresa será feita na modalidade de concorrência. O recebimento e abertura dos envelopes, será no dia 2 de agosto, às 9h, na própria diretoria de compras.

Os bairros contemplados com os novos CMEIs, são Três Lagoas para atender também o Gleba Guarani, outro CMEI no Cidade Nova, que atenderá também a Vila Solidária e outro no Jardim São Roque.

A unidade do bairro Cidade Nova e Três Lagoas, terão capacidade de atender até 376 crianças (cada unidade), deste total, 40% poderá ser em período integral. Já a unidade do Jardim São Roque terá capacidade de atender até 188 crianças, destes, 51% do atendimento poderá ser em período integral.

De acordo com o prefeito, Chico Brasileiro, os bairros foram escolhidos após um mapeamento das regiões mais necessitadas. “Ao todo, os três CMEIS têm capacidade para atender 940 crianças de zero a cinco anos, a abertura destas novas vagas proporcionará que centenas de famílias possam contar com um espaço adequado, com educação pública de qualidade, servindo de suporte para as mães poderem trabalhar”, destaca Brasileiro.

Segundo a diretora do departamento de educação infantil, Luciana Moreira, os projetos já estão concluídos e foram elaborados pelo FNDE. “As unidades serão construídas em parceria com o governo federal. São dois modelos de diferentes tamanhos, o modelo “um” será no bairro Cidade Nova e Três Lagoas, o modelo “dois” será no Jardim São Roque”, esclarece.

Polo de ensino integral

Além da construção dos novos CMEIs a diretora informa que o município já está estudando onde serão implantados os novos polos de ensino integrais. “Um dos objetivos do governo é ter um polo de ensino integral em cada região, a exemplo do CMEI Rubem Alves. A próxima região a ser contemplada será o Porto Meira, já estamos estudando a transformação do CMEI Ariano Vilar Suassuna em um polo integral”, adianta Luciana.

Com PMFI