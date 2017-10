PREFEITURA ABRE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA URBANIZAÇÃO EM TRÊS AVENIDAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu edital de concorrência pública nº 008/2017, para execução de urbanização nas Avenidas Avenida Costa e Silva, Juscelino Kubitschek e rua Edgard Schimmelpfeng, sob empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, a preços fixos e sem reajuste. A concorrência será realizada no dia 31 de outubro, às 9h, no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça Getúlio Vargas, nº280, centro da cidade.

A Pasta Técnica com o conteúdo do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial de 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 ou solicitada através do email crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou email acima mencionados, ou ainda pelo telefone: (45) 2105-1367.

Com PMFI