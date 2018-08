PREFEITO SE REÚNE COM A ECOCATARATAS PARA DISCUTIR INTERLIGAÇÃO ENTRE JD. JUPIRA E A VILA PORTES

Governo Municipal quer acabar com o isolamento viário e impulsionar a retomada econômica da região

Na sexta-feira (24), o prefeito participou de uma reunião com a gerência da concessionária que administra a BR-277. Durante o encontro, que ocorreu na sede da empresa em Cascavel, o prefeito apresentou uma série de demandas da cidade, como a necessidade de uma via que interligue a Vila Portes e o Jd. Jupira. A construção de uma via de interligação, contribui para a quebra do isolamento viário e o crescimento econômico do Jd. Jupira.

“No início do mês, estive conversando com moradores e comerciantes do Jd. Jupira, e recebi uma série de demandas, entre elas, a dificuldade de acessar o bairro para quem vem pela BR-277 é a principal, e isso tem causado inúmeros transtornos, que vão desde a dificuldade na mobilidade até ao enfraquecimento do comércio”, pontuou o prefeito. “Assumi o compromisso de buscar alternativas, e hoje apresentei algumas demandas a concessionária, para que possamos realizar projetos e num futuro próximo, executar a obras necessárias”, concluiu.

Nos últimos anos o Jd. Jupira sofre com o isolamento. Para chegar a região comercial do bairro, via BR-277, só existe uma passagem que costuma estar congestionada pelo fluxo de veículos que se deslocam em direção ao Paraguai. Paralelo a isso, o Ecocataratas realizou algumas obras na rodovia – com blocos de concretos – objetivando organizar o trânsito, mas que acabou contribuindo para deixar o bairro mais isolado, e dificultando, inclusive, a travessia dos pedestres em segurança. O reflexo do isolamento atingiu a todos, em especial, ao comércio. Buscando quebrar o isolamento viário, diminuir o número de acidentes e incentivar a retomada econômica da região, o Governo Municipal, iniciou a tratativa com a Ecocataratas, para que seja feita uma obra que permita a ligação entre o Jd. Jupira e a Vila Portes. O oficio da solicitação foi entregue pelo prefeito ao gerente de engenharia, Jean Zolett, que deverá responder nos próximos dias sobre a viabilidade técnica do pedido.

Ainda na ocasião, apresentou outras demandas dos iguaçuenses, como melhorias no trevo do charrua e em alguns retornos ao longo da rodovia no perímetro urbano de Foz do Iguaçu.

Fator Econômico

O Governo Municipal tem atuado em várias frentes para promover o crescimento econômico da cidade, somente neste mês de agosto, o prefeito assinou o Decreto nº 26.609/2019 que autoriza a instalação de lojas francas no município e assinou um convênio com a Sociedade de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná (Garantioeste), que ofertará em empréstimos aos microempreendedores individuais, agricultores familiares, micro e pequenas empresas aproximadamente R$ 12 milhões com taxas de juros que variam de 1% a 1,5% ao mês. E o Jd. Jupira está em uma região que se destaca neste contexto de crescimento.

(Com PMFI)