PREFEITO REÚNE SECRETARIADO E ESTABELECE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE DESPESAS

O prefeito eleito Chico Brasileiro reuniu na manhã desta sexta-feira (5) a equipe dos secretários municipais para definir metas importantes a serem adotadas por seus gestores nas pastas que assumiram. A redução de despesas, a quitação de dívidas da Prefeitura e a desburocratização do serviço público são os principais objetivos a serem cumpridos.

De acordo com o prefeito, uma das medidas será diminuir o tempo de entrada e saída dos processos no Protocolo Geral. A partir de agora, o prazo máximo para que um processo chegue ao destinatário será de dois dias. “Considerei importante reunir todos os secretários logo nos primeiros dias de mandato para harmonizar o trabalho. Um dos objetivos traçados aqui é a desburocratização do serviço público. Por isso, não iremos mais permitir que os processos fiquem parados no Protocolo Geral da Prefeitura. Nós determinamos que todos os processos tenham um prazo máximo de 48 horas para saírem do Protocolo e serem enviados às secretaria competentes”, destaca Chico.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) terá um prazo de três dias para responder aos processos jurídicos, o que, segundo o prefeito, deve destravar a máquina pública. “Precisamos evitar que a burocracia domine uma gestão pública, temos que ter mais agilidade no atendimento à população”, pontuou Brasileiro.

Horas extras

Outro ponto discutido na reunião é a redução de despesas. “O Município passa por um momento difícil e por isso foi necessário tomar medidas de redução de despesas como o controle de horas extras que só será realizado com a autorização prévia do secretário responsável e do prefeito, também redução de horas de plantões. Não iremos mais pagar a licença Prêmio (quando o servidor poderia ficar afastado por três meses a cada cinco anos efetivo no cargo público) e nem iremos mais comprar férias de servidores. Nossa meta para colocar as finanças em dia é ter um controle rigoroso de gastos e de custeio”, avalia o prefeito.

As medidas de economia, de desburocratização valem para o cumprimento dos 100primeiros dias de governo e para o restante do mandato. Para o prefeito, esse será um passo importante para facilitar a captação de recursos estaduais e em Brasília.

Fornecedores

Outro item anunciado pelo prefeito é o pagamento aos fornecedores. “Queremos anunciar aos prestadores de serviços da prefeitura que nós teremos prazo rigoroso de pagamento assim como o pagamento em dia aos médicos, que também será priorizado. São medidas relevantes para que possamos resgatar a confiança e a credibilidade da Prefeitura”.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu