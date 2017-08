PREFEITO E DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FPTI ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES NA EDUCAÇÃO

O prefeito Chico Brasileiro e o Diretor Superintendente da Fundação PTI, Ramiro Wahrhaftig assinaram na manhã desta terça-feira (15) o protocolo de intenções do projeto Estação Ciências, uma parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu, Banco do Brasil e Prefeitura de Foz do Iguaçu.

A assinatura aconteceu em uma cerimônia no Horto Municipal reunindo professores e diretores de escolas municipais, técnicos do PTI e responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, assim como o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Lima, que destacou a importância desta parceria. “Estamos estabelecendo um marco para o Município, pois o projeto está trazendo benefícios como novas vivências em formação pedagógica. Estamos lançando as bases de um projeto que vai mudar a metodologia da ciência com os professores e alunos, desenvolvendo nas crianças hábitos novos e investigativos. Estamos felizes com a oportunidade de poder alavancar ainda mais o processo educacional e de formação dos nossos professores”, disse o secretário.

A metodologia do projeto consiste em trabalhar com problematizações, fundamentadas em experimentações ou não, fazendo com que o estudante tenha autonomia e pensamento crítico/científico no desenvolvimento das atividades, tendo o professor como um facilitador destas ações.

Na solenidade foi anunciada que a capacitação realizada na Escola Municipal Monteiro Lobato será estendida para as demais escolas da rede municipal de ensino a partir de 2018, objetivando capacitar todos os professores do município nesta metodologia.

A parceria na realização deste projeto é entre PTI (por meio do Estação Ciências), PMFI (por meio da Escola Municipal Monteiro Lobato) e Fundação Banco do Brasil (cofinanciador da implantação do projeto). Estão envolvidos as equipe do Estação Ciências (PTI), equipe pedagógica da Escola Municipal Monteiro Lobato, do Instituto Tallentus e Bolsistas de Graduação (Ciências Biológicas, História e Educação Física).

Para o prefeito, a educação é um pré-requisito fundamental para o desenvolvimento humano. “Para se investir em educação é necessário também o investimento em inovação e tecnologia, oferecendo também oportunidades. Esta parceria de hoje firma este compromisso que temos em melhorar ainda mais a qualidade do ensino municipal”, ressaltou Chico Brasileiro.

O diretor da FPTI reiterou que o projeto irá atender toda a comunidade. “São parcerias muito positivas e esta é só um início porque pretendemos investir, contribuir e estender estes projetos”, disse Ramiro.

