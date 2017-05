PREFEITO DEFENDE A UNIÃO DA SOCIEDADE NA LUTA PELA CULTURA DE PAZ NO TRÂNSITO

O prefeito Chico Brasileiro acompanhou a abertura da Campanha Maio Amarelo, na noite de ontem, 05, no plenário da Câmara de Vereadores de Foz. Durante o evento, o prefeito garantiu apoio das secretarias municipais para as atividades e, principalmente, pediu a união da sociedade na luta pela cultura de paz no trânsito.

“ A prefeitura, o Foztrans, a Guarda Municipal, mas principalmente, todas as secretarias estarão engajadas para não permitir que mais famílias sejam vitimadas por acidentes, causando um impacto para sempre na vida destas pessoas. A luta deve ser permanente por uma cultura de paz no trânsito”, disse.

No evento, o secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Josnei Fagundes, apresentou estatísticas de acidentes e mortes no trânsito da fronteira, conforme apuração do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, a cidade ocupa a infeliz segunda posição no ranking de mortes no Paraná, atrás apenas de Maringá. Em 2016, 32 pessoas faleceram em decorrência dos acidentes.

Desse total, a maioria das mortes (22) ocorreu em vias locais, outras nove no trecho urbano da BR 277 e apenas uma na BR 469. 20 pessoas morrem no local do acidente e outras 12 nas unidades de emergência do município. “São números que foram apresentados hoje que reforçam o impacto que os acidentes causam no nosso atendimento na saúde. Outra preocupação é que a metade destas mortes ocorreram em colisões de moto com automóveis e atropelamentos”, contextualizou Brasileiro.

Até o dia 30 de maio serão realizadas ações em toda cidade para alertar a população para que tenha maior prudência nas ruas e avenidas. O lema da campanha deste ano é “ Minha Escolha Faz a Diferença”.

Serão realizadas palestras, blitz educativas, caminhadas, passeios ciclísticos, treinamentos, exposições, entrega de panfletos, e, escola itinerante. As ações acontecem em parceria com escolas, Cmeis, entidades, associações, Sest/Senat, paróquias, forças de segurança, Detran, Shoppings, Itaipu Binacional, Foztrans e secretarias municipais.

