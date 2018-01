PREFEITO DE PORTO ALEGRE PEDE FORÇAS ARMADAS NAS RUAS NO DIA DO JULGAMENTO DE LULA

Nelson Marchezan Jr. (PSDB) afirmou que quer “proteger o cidadão e o patrimônio público”

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), divulgou nesta quinta-feira (4) em sua conta no Twitter que solicitou ao presidente Michel Temer (PMDB), na quarta-feira (3), o envio de tropas do Exército e da Força Nacional para a cidade durante o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marchezan justificou o pedido dizendo querer “proteger o cidadão e o patrimônio público”. No documento ele reforça o pedido diante de “ameaça de ocupação de espaços públicos” e devido a uma suposta menção a “desobediência civil e luta” que teria sido divulgado por políticos.

A data do julgamento do TRF-4 está marcada para 24 de janeiro. Partidos políticos e movimentos sociais estão convocando manifestações durante o julgamento na cidade.

Caso o recurso da defesa do petista seja negado, ele ficará inelegível para uma possível candidatura nas eleições presidenciais de 2018.

(Com Jornal do Brasil)