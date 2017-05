PREFEITO CHICO BRASILEIRO ANUNCIA ECONOMIA DE R$ 1 MILHÃO COM MEDIDAS DE AUSTERIDADE ADMINISTRATIVA

Acabar com a espera de milhares de pessoas que aguardam uma consulta com especialistas, uma cirurgia ou um exame ainda esse ano. Essa é a principal meta que o governo de Chico Brasileiro pretende atingir com as primeiras medidas de reforma administrativa anunciadas nessa segunda-feira, 22 em entrevista coletiva. Além da economia, o atendimento de qualidade aos moradores da cidade é a principal prioridade da administração.

Durante a coletiva o prefeito destacou a necessidade de realizar mutirões de cirurgias e a realização de exames. “Existem, por exemplo, 2.243 mulheres aguardando uma ultrassonografia em Foz, são crianças que estão nascendo sem a devida atenção. Até agora a prefeitura acreditava não ter condições financeiras de arcar os custos desses exames, cirurgias e consultas, mas nós encontramos a solução e vamos colocar em prática”, comentou Brasileiro.

Direitos respeitados

As medidas anunciadas representarem uma economia estimada em R$ 1 milhão mensal, Chico Brasileiro fez questão de destacar que todos os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados e que esses ajustes possibilitarão que o município pague à vista a reposição salarial deste ano. Além disso, o município já está no limite prudencial de gastos com folha de pagamento, atingindo 53% da Receita Corrente Líquida, ficando sob alerta do TCE. O que exigiu uma resposta rápida do executivo.

Entre as principais medidas anunciadas estão:

Revogação dos Encargos Especiais, a gratificação era paga em percentual sobre o salário do servidor para exercer função diferente das que estavam previstas em seu concurso.

Revisão das Horas Extras e Horas Plantão. Só serão permitidas ordem direta do prefeito, para não prejudicar os atendimentos. Os pagamentos já realizados serão auditados.

Revogação da Indenização de Férias e Licenças Prêmio.

Revogação dos Honorários de Sucumbência. Os honorários eram pagos para que os advogados do município atuassem como advogados nos processos do município.

Além dos cortes financeiros, Chico Brasileiro anunciou que os setores de atendimento, como protocolo e fazenda terão atendimento ininterrupto das 8h às 18h, totalizando 10 horas diárias, os demais setores da prefeitura voltarão a atender por 8 horas diárias.

Com PMFI