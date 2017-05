PREFEITO ASSINA TERMO DE ADESÃO POR SUSTENTABILIDADE

Foz do Iguaçu agora faz parte do Movimento Nacional “Nós Podemos” ODS. O termo de adesão foi assinado na tarde desta terça-feira (2) pelo prefeito Chico Brasileiro e representantes da Copel, da Sanepar e da Itaipu Binacional, parceiras do programa. A vereadora Nanci Rafain Andreola trouxe a iniciativa do Estado para Foz, tornando o município o segundo do Paraná a fazer parte do Movimento.

“A assinatura desse termo de adesão representa que o município de Foz do Iguaçu assume a partir de hoje o compromisso com a sustentabilidade. Desde os primeiros dias de gestão, nosso governo será marcado pelas ações sustentáveis e iremos repassar isso para todas as equipes de governo, para que possamos fazer um planejamento voltado para a sustentabilidade no município e, assim, sermos reconhecidos como exemplo nessa prática”, destacou Chico Brasileiro.

O Movimento Nacional ODS Nós Podemos foi fundado em 2004 para atuar em prol da agenda global de desenvolvimento definida pelas Nações Unidas, com caráter apartidário, ecumênico e plural. O Termo de Adesão foi criado para ampliar a participação brasileira no trabalho de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados em 2015 pela ONU, subscrito por 193 países, entre eles o Brasil.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compreendem 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas pelos municípios até 2030, podendo incluir parcerias de diferentes esferas do governo. Os desafios a serem atingidos poderão ser organizados em cinco dimensões (os 5 P): Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta.

Estiveram presentes no evento de assinatura do termo de adesão: o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), a assessora parlamentar da Comissão de Educação da ALEP, Keli Guimarães, o coordenador do Núcleo executivo do Movimento “Nós Podemos”, da secretaria executiva da Sanepar, Murilo Wenzel, e, secretários municipais.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu