PREFEITO ANUNCIA MELHORIAS PARA A REGIÃO DO MORUMBI DURANTE O FOZ COMUNIDADE

Obras de recapeamento em diversas ruas do bairro, novas unidades de saúde e regularização fundiária fazem parte das benfeitorias

O prefeito anunciou, no último sábado (1º), uma série de melhorias para a região do grande Morumbi durante a segunda edição do Foz ComUnidade, realizada na praça Sete de Setembro. O pacote inclui duas novas unidades de saúde, o recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do bairro e a continuidade do programa de regularização fundiária, que já beneficiou centenas de famílias iguaçuenses.

“A regularização fundiária é uma das principais demandas dos moradores dessa região. São famílias que moram aqui há 20, 30 anos, mas não tem a legalização de seus títulos. Nós já estamos regularizando e vamos continuar trabalhando principalmente nessa região do Morumbi”, afirmou o prefeito.

O chefe do executivo também adiantou que para 2019 está prevista a construção de duas unidades básicas de saúde para a região do Morumbi, e ainda esse ano iniciam as obras de recuperação das principais ruas e avenidas do bairro. “Percebemos uma grande demanda pela melhoria da infraestrutura urbana, por isso a Prefeitura vai investir R$ 5 milhões em recapeamento asfáltico e drenagem. Algumas ruas já começaram a receber melhorias com as equipes da Prefeitura, mas estamos licitando o projeto agora em setembro, para que essas importantes obras comecem, no máximo em novembro”, adiantou. As obras acontecerão nas ruas: Mineirão, João Limirio Martins da Silva, Urbano Caldeira, Cenobelino Rodrigues da Cunha, Serra Dourada, Kid Jofre, Belford Duarte, Alvino Ziemann e Vicente Feola.

Foz ComUnidade

Mesmo com o tempo chuvoso no último sábado (1º), a segunda edição do Foz ComUnidade foi sucesso de público. Centenas de pessoas compareceram a Praça Sete de Setembro, no Morumbi, onde uma grande estrutura foi montada para atender a população. Mais de 70 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, cidadania, esporte, cultura e lazer foram ofertados à população.

“Apesar do pouco tempo, o projeto Foz ComUnidade já se consolidou. Este foi o segundo evento, mas a comunidade atendeu ao chamado da prefeitura e todas as secretarias estiveram empenhadas no atendimento a população”, disse o prefeito.

A exemplo da primeira edição, o estande da Secretaria de Assistência Social foi um dos mais procurados, além da Saúde e do Fozhabita, que orientou os moradores sobre o processo de regularização fundiária, atualizou cadastros e fez a inscrição de famílias para programas habitacionais.

A diarista Sonia de Lima aproveitou o Foz ComUnidade para levar a filha, Ana Clara, de 4 anos, para receber a vacina contra o sarampo e a poliomielite. “Durante a semana não tenho tempo, então achei muito bom esse evento, porque consegui atualizar a carteirinha de vacinação da minha filha”, comentou. A Secretaria de Saúde ofertou cerca de 13 vacinas para adultos e crianças, além de outros serviços, como aferição de pressão arterial e testes rápidos. A população também recebeu orientações sobre saúde bucal, os programas de combate ao tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis.

A Secretaria de Assistência Social disponibilizou 500 senhas para o agendamento da carteira de identidade, fez a atualização do Cadastro Único e também orientou as famílias que podem receber os kits para a TV Digital.

“Ouvir as demandas da sociedade e atender o cidadão e a cidadã iguaçuense é a nossa prioridade”, disse a secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade Rosa Maria Jerônymo. “Eventos como esse facilitam a vida das pessoas que não precisam se deslocar até o centro para resolver qualquer pendência com a Prefeitura”, reiterou a idealizadora do projeto.

A próxima edição do Foz ComUnidade deve acontecer após as eleições de outubro na região do Cidade Nova.

(Com AMN)