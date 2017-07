PREFEITO ACOMPANHA VISITA DE MINISTRO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM FOZ

Na abertura da feira de negócios do Festival Internacional de Turismo das Cataratas (FIT), realizado há 12 anos em Foz do Iguaçu, o prefeito, Chico Brasileiro e o vice-prefeito, Nilton Bobato, receberam o Ministro do Turismo Marx Beltrão para conhecer os estandes e o modelo de negócios apresentado nesta edição do evento.

Também participaram da cerimônia o secretário municipal de Turismo, Gilmar Piolla, o coordenador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício e demais autoridades ligadas ao setor.

Para o Ministro, o turismo de negócios tem crescido em todo mundo, inclusive no Brasil. “Estamos aqui para apoiar o Festival das Cataratas que é um dos maiores festivais de eventos do nosso país. Foz é um dos destinos mais visitados no país e queremos fazer com que eventos como este sejam promovidos em outros estados para fortalecer o turismo, a economia e gerando emprego e renda”, destacou.

Ainda segundo o Ministro, apesar da crise, o turismo continuou crescendo no país. “Nós fomentamos mais de 50 setores da atividade econômica do Brasil, no último verão crescemos mais de 4% no turismo interno e mais de 12% no turismo externo e isso nos deixa mais otimistas para o segundo semestre. A perspectiva é de que de 7 em cada 10 empresários devem investir nos negócios, por isso acreditamos que o turismo pode ser um dos grande propulsores da economia”, ressaltou.

Chico Brasileiro disse que este evento já tem tradição e vem cada ano crescendo, mostrando que o potencial turístico da cidade que chama atenção do mundo interno. “Esse ano temos a participação alem dos países do MERCOSUL, os estados brasileiros e também países da língua portuguesa fazendo essa integração. Nosso festival se consolida como um dos maiores do país e do mundo e demonstra que Foz é o destino do mundo. A administração tem mostrado que o turismo faz parte da agenda principal, como agenda estratégica, e o governo não medirá esforços para contribuir para que o turismo seja a locomotiva do desenvolvimento local e regional”, pontuou o prefeito.

Com PMFI