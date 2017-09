CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE INVESTIMENTOS EM FOZ

Abriu nesta quarta-feira (13) a Conferência Latino-Americana de Investimentos que está sendo realizada em Foz do Iguaçu, com representantes de 22 países, para debater sobre o futuro dos investimentos estrangeiros no mundo. O evento está sendo realizado no Wish Resort Golf Convention, de hoje (13) à amanhã (14), com rodada de palestras divididas em sete painéis com temas diferentes de discussão.

Segundo a Diretora de Negócios da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, organizadora do evento, a importância da Conferência é de fundamental para o Brasil e para a América Latina em virtude da nova dinâmica global que a atração de investimentos tem se direcionado. “A região da América Latina é uma região que tem diversas oportunidades interessantes como energias renováveis, como setor de infraestrutura, e o mundo vem mudando, e nessa mudança global precisamos entender como que as agências de atração de investimento, os governos, e todos os interlocutores que participam desse processo devem se mobilizar, como que eles devem atuar conjuntamente, para a gente concorrer mundialmente com investimentos estratégicos que vão fazer diferença no desenvolvimento econômico da nossa região”, disse Márcia Nejain.

Ainda de acordo com Márcia, “o Brasil acabou de sair de uma de suas principais crises econômicas, e nos últimos 12 meses vem fazendo reformas importantes, reformas estruturais, institucionais, e mesmo com a crise econômica nós tivemos no ano passado cerca de US$ 78.1 bilhões em atração de investimento estrangeiro, sendo um dos principais destinos de investimento estrangeiro no mundo. Por isso, entendemos de uma forma muito interessante o posicionamento do Brasil e com essas reformas o caminho vai ser bastante interessante a partir de agora para que investimentos estratégicos continuem a vir para o nosso país. A meta da Conferência é uma maior integração das agências e dos governos da América Latina, um debate sobre o futuro dos investimentos estrangeiros no mundo, e, como que a região deve se posicionar e cooperar para absorver essas oportunidades daqui por diante”, pontuou a Diretora.

Estiveram presentes na abertura oficial, Roberto Jaguaribe, presidente da Apex-Brasil, Carlos Mussi, Diretor da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, Bostjan Skalar, presidente da Associação Mundial das Agências de fomento internacional, Adalberto Netto, presidente da Agência Paraná, Carlos Abijaodi, diretor da Confederação nacional da Indústria, Hugo Florez, representante do Brasil do BID (Banco Interamericano de desenvolvimento) e Juraci Barbosa Sobrinho, secretário de planejamento do Governo do Paraná.

Com PMFI