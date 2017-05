PREFEITA E CHICO BRASILEIRO PARTICIPAM DE REUNIÃO DO COMTUR

Durante o encontro foram abordados os novos rumos do turismo na nova gestão, que começa dia 1º de maio.

A prefeita Inês Weizemann e o novo gestor municipal, Chico Brasileiro, participaram da reunião extraordinária do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), que engloba as entidades do setor. O presidente da entidade, Felipe Gonzalez, o secretário de Turismo, Lourenço Kuerten e o vice-presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla, acompanharam o encontro.

“É uma despedida de mais uma etapa, e importante é saber que os propósitos foram cumpridos; as coisas estão caminhando; conseguimos fazer uma transição na prática e sou grata a toda equipe”, disse Inês, que estuda a possibilidade de assumir uma secretaria.

Chico Brasileiro, prefeito eleito, agradeceu ao COMTUR e toda a sua representação. “Estamos em um processo de construção de equipe e queremos que, da mesma forma que o turismo fez a gestão integrada, que é algo de sucesso nacional, desejamos também que a cidade pense em algo harmônico”, enfatizou.

O prefeito eleito disse ainda que “a Itaipu será uma grande parceira do município, como foi até agora. Quero que todo o nosso secretariado compreenda a importância do turismo. Temos rumos, diretrizes, gestão e o poder público vão estar alinhados com esse pensamento para que nossa cidade possa progredir cada vez mais”, finalizou Chico Brasileiro.

Lourenço Kurten, que está deixando o cargo de secretário de Turismo, agradeceu à prefeita Inês, assim como ao COMTUR e a todos os seus membros. “Quando assumi, tudo que buscamos na prefeitura, de recursos, de condições em curto prazo, foram atendidos”.

Gilmar Piolla, do Fundo Iguaçu, comentou sobre o processo de construção da pasta do Turismo, que vai trabalhar de forma mais ampla, integrada com outros setores da economia. “É necessário fortalecer outros segmentos, como o comércio, a indústria, produzir o que consumimos nos nossos estabelecimentos, em toda cadeia do turismo, e incluir os projetos estratégicos da cidade; e, como envolvem outros setores, é necessário uma costura mais ampla, para que haja um entendimento e um respaldo também dessas outras instituições.”

Felipe Gonzalez deu um voto de apoio à gestão que se inicia. “Certamente, será mais um passo que nós estamos buscando ao longo desse período profícuo da gestão integrada do turismo, dessa participação efetiva do COMTUR; então, momentos importantes virão, visando fortalecer a geração de emprego e renda que os diversos setores são capazes de produzir”, declarou o presidente do conselho, em nome das 32 instituições que o compõem.

Eleição – Ainda dentro da pauta da reunião extraordinária, foi informado que o rito da eleição do COMTUR será passado por e-mail aos membros do conselho, estipulando a data limite de 15 de maio para apresentação de chapas.

Policiamento

O comandante da 3ª. Companhia de Turismo do 14º Batalhão da Polícia Militar, tenente André, fez um balanço sobre as atividades desenvolvidas no período de 1º de agosto de 2016 a 20 de abril de 2017. Segundo os dados apresentados, o efetivo atual conta com 23 policiais militares, com seis viaturas, sendo duas Renault Duster, um módulo móvel e 3 motocicletas.

As áreas de atuação são nos pontos turísticos, aeroporto, módulo da Avenida Brasil e a sede da companhia, na Avenida das Cataratas. Foram ao todo 56 ocorrências em regiões distintas da cidade, em 8 meses de atuação.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu