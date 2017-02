PREFEITA DEFENDE AUMENTO NA COMPRA DE AGRICULTORES LOCAIS

A prefeita Inês Weizemann participou de encontro com agricultores na sede do Sindicato Rural de Foz. Na ocasião, ela ressaltou que o objetivo da prefeitura é atingir a meta de 50% na compra de alimentos de produtores rurais para as escolas municipais e Centros de Educação Infantis (CMEI´s) neste ano.

Até o ano passado, 30% dos alimentos eram comprados dos agricultores. Neste primeiro mês de volta ás aulas, a prefeitura já aumentou a aquisição para 42%. “O objetivo é comprar 50%, pois aumentando o volume de compras, nós também impulsionamos o agricultor a produzir mais, oferecendo mais qualidade de vida para as crianças, com alimento produzido aqui”, destaca Inês.

São produzidas na cidade hortaliças, mandioca, frutas e verduras em geral. Segundo o diretor de Agropecuária, Jan Nieuwenhof, que responde pela Secretaria de Agricultura, a ideia é aumentar a produção de alimentos e criar uma maior demanda em que o agricultor possa atender.

“ Essa meta na aquisição dos alimentos vai possibilitar com que o agricultor aumente a capacidade de produção. Isso reflete diretamente na qualidade do alimento e no crescimento da economia local, onde o produtor tem maior poder de compra na própria cidade”, disse.

As compras são feitas com base em um cardápio elaborado previamente para as escolas, no cardápio estão relacionados os produtos para escolas e CMEIs. “A partir disso é feita uma reunião com os produtores para a dimensão do que eles produziram e repassar a quantidade necessária para produção”, completou Jan.

O presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar e Solidária do Oeste do Paraná, Vladimir Lazzarini, elogiou a iniciativa. “Esse encontro foi para integrar e incentivar a produção de alimentos para as crianças do município e a iniciativa de aumentar a compra é muito boa”, elogiou Lazzarini.

Atualmente a cooperativa conta com 102 associados, desses, 65% fornecem alimentos para a merenda escolar.

