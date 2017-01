PREFEITA DE FOZ DO IGUAÇU ANUNCIA NOMES DE SECRETÁRIOS E DE DIRETORES

A prefeita interina de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann (PSD), anunciou o nome de novos secretários e diretores municipais. Inês, eleita presidente da Câmara Municipal, deve permanecer no cargo até a escolha do novo prefeito da cidade, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na lista do primeiro escalão da administração municipal dois dos 20 nomes ainda não foram definidos: Agricultura e Tecnologia da Informação.

Foi anunciado ainda o nome de Elsídio Cavalcante, que assume como diretor de gestão e projeto da Secretaria de Planejamento e por enquanto acumula a pasta.

Conheça o secretariado de Foz do Iguaçu:

Educação – Fernando Souza de Lima

Desenvolvimento – Salete Horst

Meio Ambiente – Ana Biesek

Comunicação Social – Washington Sena

Obras – Luiz Roberto Volpi

Administração – Edneia Riquelme

Fazenda – Erton Niehaus

Turismo – Lourenço Kuerten

Esporte e Lazer – Antonio Sapia

Ação Social – Maria Isabel de Oliveira

Saúde – Joel de Lima

Fundação Cultural – Vera Aparecida Vieira

Guarda Municipal – Jussier Leite da Silva

Foztrans – Robson Lima Souza

Fozprev – Áurea Cecília Fonseca

Fozhabita – Olides Bolzon

Procon – Ricarda Agnes

Assessor especial – Anderson Kobus

Procuradoria – Jackson Niehaus

Controladoria – Marizete dos Santos

Com G1