PREFEITA DE CDE AFASTA AGENTES ACUSADOS DE COBRAR PROPINA

A prática é antiga e aumenta durante os períodos de maior movimento de turistas na cidade paraguaia.

A prefeita de Cidade do Leste, Sandra Zacarías MacLeod, mandou afastar dois agentes municipais de trânsito, suspeitos de cobrar propina de motoristas estrangeiros.

A decisão aconteceu após a divulgação de imagens dos policiais municipais cobrando R$ 20 para que motoristas brasileiros conseguissem deixar a fila de volta à Foz do Iguaçu.

Sandra trocou o comando da Direção Municipal de Trânsito, que imediatamente resultou no afastamento dos agentes Pablo Samudio e Adán Valenzuela, que aparecem nas imagens praticando a suposta ilegalidade.

Os agentes de trânsito em conjunto com “guias de turismo”, são acusados de causar congestionamentos de veículos nas ruas e avenidas de acesso à Ponte Internacional da Amizade, para cobrar valores de motoristas que ficam horas parados no trânsito de Cidade do Leste.

