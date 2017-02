PREFEITA ANUNCIA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

A prefeita Inês Weizemann anunciou hoje (01) novas medidas administrativas no governo. Será enviado à Câmera de Vereadores um Projeto de Lei (em caráterde urgência) que extingue a Assessoria Especial de Governo. A secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Edinéia Riquelme acompanhou a entrevista coletiva.

A extinção visa remanejar recursos para criação da Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação (TI), e sanar problemas recorrentes na prefeitura de Foz do Iguaçu. O PL também prevê a substituição de cargos de secretários adjuntos por cargos técnicos, oferecendo mais qualidade e agilidade dos serviços prestados à população.

Na ocasião, a prefeita também anunciou a redução de 74,41% em pagamentos para cargos comissionados. O atual governo conta com 76 cargos comissionados.

No mesmo mês do ano passado a prefeitura de Foz do Iguaçu mantinha 264 contratados em cargos comissionados, o que representava a quantia de R$ 1.332.783,46 na folha de pagamento. A redução foi brusca na folha de pagamento de janeiro deste ano, com um valor total de R$ 341.020,99 (-74,41%) referente aos cargos de comissão.

A folha global de pagamentos da prefeitura está estimada em R$ 28 milhões, os funcionários comissionados representam hoje 1,60% do total, e no ano passado (janeiro) representavam 4,59%.

“Estamos agindo dessa forma, pois estamos pensando em economia. Estamos analisando o perfil de cada candidato para contratar de acordo com a necessidade de cada setor. Estamos analisando criteriosamente para preencher as vagas com profissionais com conhecimento técnico na área. Cada centavo gasto está sendo pensando na eficiência do administrativo”, disse a prefeita.

Referente à secretaria de Tecnologia de Informação, a prefeita destaca que atualmente o setor possui inúmeras deficiências. “Essa já era uma demanda de todas as outras 13 secretarias, pois a tecnologia faz uma interlocução e estrutura as demais secretarias para elas terem funcionalidade, por isso optamos por extinguir uma assessoria de governo que tinha status de secretaria. Houve a mudança na estrutura extinguindo um órgão e criando outro sem impacto orçamentário”, explicou Inês.

O orçamento previsto para a secretaria de TI virá do remanejamento que o município fará da Assessoria Especial de Governo. Além desse remanejamento, o município pode suplementar esses valores em 10%, total aprovado pelo Poder Legislativo.

Cargos técnicos

Para substituir os cargos de secretários adjuntos serão contratados cargos técnicos e assessores especiais. “Assessoria técnica especial não vai substituir o servidor. Por exemplo, hoje temos dois engenheiros ambientais para fazer a atividade fim e atividade meio, o assessor técnico vai contribuir nessas atividades, garantindo á máquina pública maior produtividade. Os cargos serão utilizados pela secretaria de acordo com as demandas”, acrescenta a prefeita.

Durante coletiva de imprensa a prefeita também apresentou o novo diretor de Gabinete, José Ruy Alexandre, que também acumulará a função de diretor de Apoio Governamental.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu