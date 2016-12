PREÇOS DO PETRÓLEO CAMINHAM PARA MAIOR GANHO PERCENTUAL ANUAL DESDE 2009

Os preços do petróleo caminhavam para seu maior ganho percentual anual desde 2009, diante do acordo firmado entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e os países não membros para cortar a produção de petróleo bruto.

O petróleo Brent subia US$ 0,12, ou 0,21%, a US$ 56,97 por barril, às 8h25 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava US$ 0,16, ou 0,3%, a US$ 53,93 por barril.