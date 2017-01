PREÇOS AO CONSUMIDOR PRESSIONAM E ‘INFLAÇÃO DO ALUGUEL’ ACELERA EM JANEIRO

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel e energia elétrica, acelerou a alta para 0,64% em janeiro, após avançar 0,54% em dezembro, diante da maior pressão dos preços ao consumidor.

Ainda assim, o dado divulgado nesta segunda-feira (30) pela FGV (Fundação Getulio Vargas) ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,72% em janeiro, na mediana das estimativas. Em janeiro de 2016, o índice havia avançado 1,14%. Em 12 meses, o IGP-M sobe 6,65%.

Com peso de 30% no IGP-M, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) acelerou a alta para 0,64% em janeiro, ante 0,20% em dezembro.

A principal contribuição para o resultado veio do grupo habitação, cujos preços avançaram 0,10% depois de um recuo de 0,62% no mês anterior, pressionado principalmente pela tarifa de eletricidade residencial.

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 0,70% no primeiro mês deste ano, contra 0,69% em dezembro.

No atacado, os bens intermediários tiveram forte alta, saltando 1,05%, ante 0,53% no mês anterior, com destaque para o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção.

Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) desacelerou a alta a 0,29% em janeiro, após ter subido 0,36% em dezembro.

