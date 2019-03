PRE-MG ABRE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR ACUSAÇÃO CONTRA MINISTRO DO TURISMO

Depois de declarações de Zuleide Aparecida; Foi candidata a deputada estadual pelo PSL

A PRE-MG (Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais) e a Polícia Federal abriram investigação nesta 5ª feira (7.mar.2019) para apurar acusação de Zuleide Aparecida de Oliveira, ex-candidata a deputada estadual pelo PSL, de que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, teria a chamado pessoalmente para ser candidata laranja na eleição de 2018.

Foi feita em 19 de setembro do ano passado e divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo. Segundo Zuleide Oliveira, o ministro afirmou que o partido iria destinar R$ 60.000 oriundos do Fundo Eleitoral à sua candidatura, dos quais R$ 15.000 ficariam com ela. O restante voltaria por fora para a sigla.

Ela disse que o diretório do PSL em Minas Gerais cuidou de todos os detalhes da candidatura, inclusive o controle das contas bancárias. E assinou uma solicitação de requerimento de verba ao então presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno.

O diretório teria prometido, ainda, indicação a cargos comissionados.

A candidatura de Zuleide foi indeferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de acordo com a Ficha Limpa. Ela foi condenada por uma briga. A então candidata afirmou que o partido já sabia da possibilidade e, mesmo assim, a convido.

Ao Jornal Nacional, Zuleide reafirmou o que disse. Mostrou conversas que teve com 1 integrante do PSL de Minas. Ele teria pedido informações de sua conta.

Além de Zuleide, 4 outras candidatas do PSL são investigadas por suspeita de candidatura laranja em 2018. É apurado se o dinheiro entregue para a campanha delas teria sido devolvido a assessores de Marcelo Álvaro Antônio.

O ministro negou as acusações à TV Globo. “Ela mente. Eu estive com ela, fui apurar nos registros, uma vez, sentado com pelo menos umas 5 ou 6 pessoas. Em momento nenhum isso foi citado. Ela mente descaradamente e vai ser processada por causa disso”, disse.

Em nota, ele voltou a afirmar que a declaração da ex-candidata do PSL “é mentirosa”. “Ela foi candidata em 2016 e procurou por conta própria o PSL com interesse em se candidatar em 2018”, diz no documento.

O MPE-MG (Ministério Público Eleitoral) afirmou ter aberto a investigação considerando os indícios de irregularidades na prestação de contas de Zuleide e que não foram declarados à Justiça Eleitoral os santinhos que aparecem em reportagem da Folha.

A PF afirmou que intimará Zuleide para depor, mas não informou a data.

Envolvimento do Ministro

O ministro já é investigado em inquérito aberto no dia 27 de fevereiro, que apura suspeitas de candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em Minas Gerais. As investigações serão conduzidas pela PF-MG (Polícia Federal de Minas Gerais).

Além da acusação de Zuleide, segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 4 de fevereiro, o ministro teria patrocinado 1 esquema de laranjas no Estado que direcionou verbas públicas de campanha eleitoral para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara.

De acordo com a reportagem, o ministro indicou ao comando nacional do PSL e repassou R$ 279 mil para as candidatas Lilian Bernardino, Milla Fernandes, Débora Gomes e Naftali Tamar.

Marcelo Álvaro negou. Em entrevista ao Jornal do SBT, em 25 de fevereiro, afirmou que “ninguém foi plantado pra ser candidato ou candidata” pelo PSL no Estado. O ministro ainda tentou levar a investigação do caso para o âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal) em razão da prerrogativa do foro privilegiado. Mas o ministro Luiz Fux rejeitou o pedido.

Nesta 5ª feira, a defesa do ministro recorreu da decisão de Fux na tentativa de obter o foro. Nesta noite, o Ministério do Turismo divulgou nota informando que a defesa desistiu do recurso, que teria sido feito “sem a anuência” do ministro.

Supostas candidatas laranjas

Lilian Bernardino, Milla Fernandes, Débora Gomes e Naftali Tamar não apresentaram desempenho significativo nas eleições. Juntas, receberam 2.084 votos, o que motivou as suspeitas de irregularidades.

Segundo a Folha de S. Paulo, do dinheiro repassado, ao menos R$ 85.000 foram para as contas de 4 empresas de conhecidos ou parentes de Marcelo.

Em 19 de fevereiro, Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada estadual em 2018, confirmou ao jornal que existiu 1 esquema de lavagem de dinheiro no diretório mineiro do PSL e disse que o Marcelo Álvaro Antônio sabia da atividade ilegal.

“Era o seguinte: nós mulheres iríamos lavar o dinheiro para eles. Esse era o esquema. O dinheiro viria para mim e retornaria para eles. R$ 10.000 foi o que me falaram que eu poderia ficar, foi aí que eu vi que tinha erro. Eles falaram que eu poderia fazer o que eu quisesse. Onde já se viu isso?”, questionou.

Nas acusações feitas para a polícia e para o Ministério Público, a ex-deputada afirmou ter sofrido pressão de Roberto Soares e Haissander de Paula, assessores do ministro. Ambos teriam pedido de volta R$ 50.000 dos R$ 60.000 recebidos por ela do fundo eleitoral do PSL.

Em 20 de fevereiro, Cleuzenir ainda chegou a divulgar conversas que teve com o ex-assessor do ministro, Haissander de Paula. As mensagens mostram que ele a cobrou sobre a devolução de uma verba de campanha para uma empresa ligada a outro assessor do ministro.

Como foram os casos dos R$ 279 mil

A candidata a deputada estadual Lilian Bernardino recebeu R$ 65.000 de recursos públicos. Repassou R$14.900 para 2 empresas de comunicação de 1 irmão de Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho Soares, que foi assessor do gabinete de Álvaro e que coordenou sua campanha no vale do Rio Doce.

Recebeu ainda R$ 10.000 para uma gráfica de uma sócia do irmão de Robertinho, R$ 11.000 para empresa do responsável pela divulgação do mandato de Álvaro Antônio e hoje assessor especial do Ministério do Turismo, Mateus Von Rondon Martins.

Lilian também declarou gasto de R$ 2.500 com Edmilson Luiz Alves. Ela afirmou à Justiça Eleitoral que Edmilson foi responsável por fazer atividades de militância e mobilização de rua para a campanha.

Mila Fernandes, que tentou ser deputada federal e recebeu 334 votos, alegou ter gasto os R$ 72.000 que recebeu, sendo R$ 4.900 para Mateus Von Rondon.

Já Débora Gomes –que disputou o pleito para deputada estadual, com 885 votos– afirmou ter feito seus principais gastos em firmas vinculadas ao ministro com R$ 30.000 voltados nas empresas do irmão de Robertinho, R$ 10.000 em uma sócia do mesmo e R$ 7.600 para Mateus Von Rondon.

Não eleita deputada federal (669 votos), Naftali Tamar recebeu R$ 70.000. Destes, declarou ter gastado com Mateus Von Rondon R$ 9.000. Rondon confirmou que trabalhou efetivamente para as 4 candidatas.

